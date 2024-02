Das Zuger Energieunternehmen MET Group hat mit dem Bau eines Solarparks in Ostungarn begonnen. Der Park unter dem Namen «Kaba 2» ist das siebte Photovoltaik-Projekt des Unternehmens und soll im zweiten Semester 2024 in Betrieb genommen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

21.02.2024 11:31