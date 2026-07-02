Mit dem neu geschaffenen Retail-Segment will die Gruppe laut den Angaben etwa den Kundenstamm erweitern und den Kundenservice verbessern. Die Verantwortung des neuen Bereichs übernehme Tom Van de Cruys, der auf über 25 Jahre Führungserfahrung auf den europäischen Energiemärkten zurückblicke.
Van de Cruys stiess letzten September als Leiter Sales & Trading zur MET Group. Davor war er für den französischen Energiekonzern TotalEnergies tätig.
Als neuer CEO Sales & Trading soll laut den Angaben Gergely Szabó das Geschäft der MET Group in den Segmenten Gas, LNG, Strom und erneuerbare Energien ausbauen. Er bekleidete bereits andere Führungspositionen bei der Gruppe und war zuletzt CEO von MET Central Europe.
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(AWP)