Mit der Lieferung von Erdgas und Strom, eigenen Erdgasspeichern, LNG-Importen und Investitionen in erneuerbare Energien sei das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland aktiv. Zudem unterstütze MET seine deutschen Kunden mit Lösungen für Risikomanagement, langfristige Versorgung und Dekarbonisierung - für mehr Stabilität, Effizienz und Klimaneutralität, heisst es weiter.