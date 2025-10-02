Mit der Lieferung von Erdgas und Strom, eigenen Erdgasspeichern, LNG-Importen und Investitionen in erneuerbare Energien sei das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland aktiv. Zudem unterstütze MET seine deutschen Kunden mit Lösungen für Risikomanagement, langfristige Versorgung und Dekarbonisierung - für mehr Stabilität, Effizienz und Klimaneutralität, heisst es weiter.
Die Eröffnung des Düsseldorfer Büros sei ein strategischer Schritt, um in Zukunft noch näher an Kunden, Partnern und Entscheidungsträgern zu agieren.
hr/cg
(AWP)