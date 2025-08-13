Damit sei der Grundstein für eine Ausweitung der Geschäftsfelder beider Unternehmen gelegt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Mega werde künftig neben Privatkunden in Belgien und den Niederlanden auch verstärkt Geschäftskunden bedienen. Und MET könne dank der Übernahme ihr Privatkunden-Geschäft in ganz Europa weiter ausbauen. Mega wurde laut den Angaben 2013 gegründet und gehört mit einem Portfolio von rund 500'000 Kunden zu den fünf grössten Energieversorgern in Belgien.