Der Umsatz stieg laut einer Mitteilung vom Donnerstag um satte 59 Prozent auf 28,5 Milliarden Franken. Getragen wurde das Umsatzwachstum des Unternehmens vor allem mit dem Handel von LNG (Liquefied Natural Gas). Hier hätten sich die Volumen mit insgesamt 5,42 Millionen Tonnen in 17 Märkte in Europa verdreifacht.
Unterstützt worden sei das Wachstum durch eine grössere Kundenbasis sowie Markteintritte in mehreren europäischen Ländern. In Belgien und den Niederlanden sei eine Mehrheitsbeteiligung am Energieversorger Mega erworben worden. Darüber hinaus trat MET laut den Angaben in den portugiesischen Markt ein und gründete Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und Albanien. Angaben zur Profitabilität macht die Gesellschaft keine.
MET Group ist Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das in den Märkten für Erdgas, LNG, Strom und erneuerbare Energien tätig ist. Über Tochtergesellschaften ist MET Group in 23 Ländern präsent und beschäftigt den Angaben nach über 1400 Mitarbeitende.
sta/rw
(AWP)