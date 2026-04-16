Unterstützt worden sei das Wachstum durch eine grössere Kundenbasis sowie Markteintritte in mehreren europäischen Ländern. In Belgien und den Niederlanden sei eine Mehrheitsbeteiligung am Energieversorger Mega erworben worden. Darüber hinaus trat MET laut den Angaben in den portugiesischen Markt ein und gründete Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und Albanien. Angaben zur Profitabilität macht die Gesellschaft keine.