Im Fokus stehe der Verkauf von Strom und Erdgas an grosse Industriekunden sowie KMU, teilte MET am Donnerstag mit. Zudem werde die polnische Tochter im Bereich der Strom- und Erdgasbeschaffung sowie in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien tätig sein.