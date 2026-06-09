Für das neue Angebot arbeitet Mega laut einer Mitteilung vom Dienstag mit der MET Group zusammen. So erhalte Mega Zugang zu internationalen Handelsmöglichkeiten und LNG-Importen.
Das erweiterte B2B-Angebot umfasst flexible Verträge, individuelle Preisstrukturen sowie langfristige Lösungen wie Corporate Power Purchase Agreements (PPAs), virtuelle Batterielösungen und Cap-and-Floor-Produkte. Neu im Portfolio sind zudem Erdgaslieferverträge, deren Preise an den US-Henry-Hub-Index gekoppelt sind. Dieser habe historisch gesehen «eine grössere langfristige Stabilität als die europäischen Benchmarks für Erdgas gezeigt», heisst es.
Die MET Group hat im Jahr 2025 einen Anteil von 68,5 Prozent an Mega übernommen. Die Minderheitsbeteiligung von 31,5 Prozent verblieb bei den Gründern und Co-CEOs Michael Corhay und Thomas Coune. Mega wurde 2013 gegründet und ist laut den Angaben der fünftgrösste Energielieferant in Belgien.
ls/hr
(AWP)