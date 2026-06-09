Das erweiterte B2B-Angebot umfasst flexible Verträge, individuelle Preisstrukturen sowie langfristige Lösungen wie Corporate Power Purchase Agreements (PPAs), virtuelle Batterielösungen und Cap-and-Floor-Produkte. Neu im Portfolio sind zudem Erdgaslieferverträge, deren Preise an den US-Henry-Hub-Index gekoppelt sind. Dieser habe historisch gesehen «eine grössere langfristige Stabilität als die europäischen Benchmarks für Erdgas gezeigt», heisst es.