Geschäftsführer der albanischen Tochtergesellschaft ist Kreshnik Strati, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Er war den Angaben nach zuvor in staatlichen und privaten Energieunternehmen in Albanien tätig.
Die dominierende Quelle der Stromerzeugung in Albanien ist der Meldung zufolge die Wasserkraft. Daher sei Albanien auf grenzüberschreitende Importe und Exporte von Strom angewiesen, um seinen Strombedarf zu decken und die Netzstabilität zu gewährleisten.
MET Albania werde sich daher auf grenzüberschreitende Strom-Transaktionen und das Grosshandelsgeschäft mit lokalen Gegenparteien im Land konzentrieren.
sta/cg
(AWP)