Die Lieferung aus dem europäischen Import-Portfolio von MET sei die erste langfristige LNG-Lieferung des Unternehmens nach Asien. Mit der Vereinbarung könne man vom wachsenden Energiebedarf in der Region profitieren, heisst es. Die Lieferung nach Singapur sei noch abhängig von der Unterzeichnung eines finalen LNG-Kaufvertrags und behördlicher Genehmigungen.