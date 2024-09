Mit dem Kauf ihres ersten Schiffes für Flüssigerdgas (LNG) könne die Gruppe ihre Strategie weiterverfolgen, eine wachsende Anzahl Kunden in Europa zu beliefern, erklärte MET am Montagabend in einem Communiqué. Das Unternehmen hatte unlängst mit dem Ölkonzern Shell einen langfristigen Kaufvertrag für Flüssigerdgas aus den USA abgeschlossen.