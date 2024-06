Die 1994 gegründete Achema Group ist den Angaben zufolge in der Produktion und im Vertrieb von Düngemitteln, im Agrargeschäft, im Güterumschlag und der Logistik sowie in weiteren Geschäftsbereichen tätig. Im Energiesektor umfasst das Geschäft die Gasförderung und den Gashandel, den Bau und Betrieb von Windparks sowie die Produktion und den Verkauf von Strom aus Solar-, Wind- und Wasserkraft. Ausserdem ist Achema an KN Energies beteiligt, dem Betreiber des LNG-Terminals im litauischen Klaipeda.