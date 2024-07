Die Facebook-Mutter stellte am Dienstag die neueste Version ihres sogenannten grossen Sprachmodells vor, der Basistechnologie jeder KI. Das bislang nur in den USA verfügbare «Llama 3.1 405B» sei technologisch auf Augenhöhe mit Konkurrenzprodukten wie ChatGPT, hiess es in einem Blog-Beitrag. Die Software könne lange Texte zusammenfassen, Konversationen in mehreren Sprachen führen oder Programmierer bei ihrer Arbeit unterstützen.