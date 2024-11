Die Tarifparteien der Tarifbezirke Bayern und Küste wollen am Montag gemeinsam versuchen, einen Pilotabschluss für bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu erreichen. Auf der Zielgeraden sei man noch nicht, sagte Ott. Es gebe ein paar Themen, wo eine Lösung allmählich in Sichtweite kommt. «Aber beim Kernthema Geld sind wir meilenweit auseinander.» Auch Renkhoff-Mücke betonte, dass es nicht einfach werde. Beide Seiten müssten «vielleicht noch über ein Stöckchen springen», sagte sie. «Vielleicht wird es auch ein grosser Stock.» Dennoch schätzte sie die Chance, in der anstehenden vierten Gesprächsrunde zu einer Einigung zu kommen auf «über 50 Prozent». Was jetzt brauche, sei «eine Art Krisenabschluss» um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stabilisieren.