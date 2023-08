Den Umsatz beziffert Metall Zug am Donnerstag auf 228,4 Millionen Franken, was einem Rückgang von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Unter Berücksichtigung von Devestitions- und Akquisitionseffekten, des Wegfalls von Schleuniger sowie Währungseinflüssen wäre die Gruppe organisch jedoch um 9,5 Prozent gewachsen. Der hohe Auftragsbestand per Ende 2022 und die Erholung der Lieferketten haben laut Mitteilung Umsatzeinbussen abgefedert.