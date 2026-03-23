Tech-Cluster «auf Kurs»

Mit dem Geschäftsbereich Technologiecluster & Infra und der Entwicklung des Areals in Zug Nord sieht sich die Gruppe auf Kurs. Hier erwartet das Unternehmen in den kommenden Jahren steigende Einnahmen aus Mietzinsen sowie aus dem Verkauf von Einheiten. Als «Meilenstein» soll das Projekt SHL Südtor noch in diesem Jahr abgeschlossen und übergeben werden, während für das Projekt Adora (ETH Learning Factory) die Vorarbeiten begonnen werden.