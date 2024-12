Der Metallspezialist Aurubis will seinen Aktionären nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So sollen mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr ausgeschüttet werden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Aurubis profitierte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) unter anderem von leicht gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhnen und einem signifikant höheren Metallergebnis. Zudem wirkten sich gesunkene Energiekosten und die Erlöse aus der Veräusserung des Standorts in Buffalo/USA positiv auf das Gesamtergebnis aus.