Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Christian Otto, Experte vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, erklärt: «Der Einfluss des Klimawandels auf tropische Wirbelstürme ist bereits messbar, und die mit diesen Stürmen verbundenen Risiken werden sich im Zuge der weiteren Erderwärmung voraussichtlich weiter erhöhen.» Sicher sei, dass der von Menschen verursachte Ausstoss von Treibhausgasen zu einer Erwärmung der Erde und damit zu einem Anstieg der Meeresspiegel führt, was das Risiko schwerer Sturmfluten durch tropische Wirbelstürme erhöht.