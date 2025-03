Die Tage des Grosshandelskonzerns Metro an der Börse sind gezählt: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat das Delisting-Angebot des tschechischen Milliardärs und Grossaktionärs Daniel Kretinsky genehmigt, wie dessen Holding EP Global Commerce (EPGC) am Mittwoch in Grünwald mitteilte. Das Angebot mit dem Ziel, Metro von der Börse zu nehmen, starte mit dem heutigen Tage und ende am 16. April. Das Delisting werde voraussichtlich mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hiess es.