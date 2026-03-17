Europa-Abgeordneter wollte «belastbare Zusagen»

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, hatte im Februar von der US-Regierung Zusicherungen gefordert, dass sie sich an den im vergangenen Jahr ausgehandelten Deal halten werde. «Solange keine klare rechtliche Bewertung vorliegt und keine belastbaren Zusagen aus Washington kommen, setzen wir im Europäischen Parlament die Arbeit an der Umsetzung aus.» Noch bleibe offen, ob die USA ihre Zusagen «überhaupt einhalten wollen oder können», hatte der SPD-Europaabgeordnete mitgeteilt.