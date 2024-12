«Das Wichtigste ist: Niemand darf zur Bedingung für eine Anstellung machen, dass man den ganzen Arbeitstag über stehen muss», schrieb die Abgeordnete Patricia Mercado, die die Reform angetrieben hatte, auf der Plattform X. In dem lateinamerikanischen Land stehen beispielsweise Beschäftigte in Supermärkten oft stundenlang in ihrer Arbeitsschicht./aso/DP/stk