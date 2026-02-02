«In dieser Woche planen wir humanitäre Hilfe für Kuba (...) in Form von Lebensmitteln und anderen Produkten, während wir auf diplomatischem Wege alles regeln, was mit der Lieferung von Öl aus humanitären Gründen zu tun hat», sagte Sheinbaum bei einer Veranstaltung in Guaymas im Bundesstaat Sonora.