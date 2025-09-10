STADT (awp international) - Angesichts der Auswirkungen der US-Handelspolitik auf Mexiko will die mexikanische Regierung die eigene Industrie mit neuen Zöllen schützen. Importgüter vor allem aus Asien sollen nach dem vorgelegten Plan mit Zöllen von bis zu 50 Prozent belegt werden. Die USA und die Europäische Union (EU) sind davon nicht betroffen.