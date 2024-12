Die neuen mexikanischen Zölle gelten bis April 2026 für rund 150 Warenarten aus Ländern, mit denen Mexiko kein Freihandelsabkommen hat. Der Import bestimmter Textilprodukte wird sogar komplett verboten. «Wir machen die Tür zu», sagte Ebrard. Es gehe um Massnahmen zum Schutz eines der wichtigsten Sektoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Mexiko mit rund 400.000 Beschäftigten. Mehr als 79.000 Stellen seien in den vergangenen Jahren in der Branche abgebaut worden./aso/DP/men