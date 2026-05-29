Kritiker warnen vor einer zweideutigen Reform

Kritiker der Reform weisen unter anderem darauf hin, dass der Nichtigkeitsgrund nicht klar genug festgelegt sei. «Wir haben es hier mit einer offenen Regelung zu tun, die mit einer Vielzahl von Fällen erfüllt werden kann», sagte die Abgeordnete und frühere Richterin am Obersten Gerichtshof, Olga Sánchez Cordero, die Mitglied der Regierungspartei ist. Um in Kraft zu treten, muss die Verfassungsreform nun von den Kongressen in den Bundesstaaten ratifiziert werden, was als sicher gilt.