Das Verhältnis zwischen Sheinbaum und Trump gilt als höflich, wenn auch ​angespannt. ​Die Beziehungen zwischen den ⁠USA und Kanada sind dagegen wechselhafter, ​wobei sich Carney und ⁠Trump regelmässig Wortgefechte liefern und mit Zöllen drohen. Am Dienstag ‌kommen die Handelsunterhändler der USA und Mexikos in Mexiko-Stadt zu einer dritten Gesprächsrunde zusammen, um das Abkommen ‌zu überarbeiten. Zu den wichtigsten Themen ​gehören Stahl, die Automobilindustrie, die Landwirtschaft und elektronische Zahlungssysteme.