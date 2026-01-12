Jüngste Äusserungen von Trump über das US-Vorgehen gegen Drogenbanden in Lateinamerika hatten in Mexiko für Unruhe gesorgt - auch vor dem Hintergrund des Angriffs auf Venezuela. Sheinbaum sagte bei der Pressekonferenz, sie habe das Gespräch mit Trump gesucht, weil er immer wieder sagt, dass er sich eine grössere US-Beteiligung an Mexikos Sicherheit wünscht. «Wir sagen immer, dass dies nicht notwendig ist», sagte Sheinbaum. Mexiko bewahre seine Souveränität und territoriale Integrität.