Kanada: Das machen, was funktioniert

Die Reaktion des nördlichen US-Nachbarn fiel zurückhaltender aus. Medienangaben zufolge hatte Kanadas Premierminister Justin Trudeau unmittelbar nach der Ankündigung mit Trump gesprochen. «Das ist eine Beziehung, von der wir wissen, dass sie ein gewisses Mass an Arbeit benötigt, und das ist, was wir tun werden», sagte Trudeau am Dienstag nach Angaben des kanadischen Rundfunks. «Etwas wirklich Wichtiges ist, dass wir dabei alle an einem Strang ziehen. Der Ansatz von Team Kanada ist das, was funktioniert.»/juw/DP/jha