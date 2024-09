Um 10.00 Uhr verlieren die Papiere von Meyer Burger 7,8 Prozent auf 1,77 Franken, nachdem sie anfänglich noch positiv eröffnet hatten. Nach einer kurzen Erholung an den Vortagen setzen sie damit ihren seit langem anhaltenden Abwärtstrend fort. Auf Jahressicht ergibt sich ein Minus von über 95 Prozent. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht am Berichtstag nur leicht im Minus (-0,2 Prozent).