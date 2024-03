Die Analysten bleiben in ihrer Beurteilung der zahlreichen Neuigkeiten zurückhaltend. Die ZKB betont, dass der Investment Case von Meyer Burger von den Rekapitalisierungsbemühungen des Unternehmens dominiert werde. Er gehe aber davon aus, dass die ausserordentliche Generalversammlung am 18. März allen Traktanden zustimmen werde, so der Analyst. Damit würden sich auch die Erfolgsaussichten der geplanten Kapitalerhöhung um bis zu 250 Millionen Franken verbessern. Im Moment, so die Schlussfolgerung, gehe es beim Unternehmen nur um das finanzielle Überleben und den Aufbau der Zukunft in den USA.