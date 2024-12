Die Aktien von Meyer Burger notieren um 09.30 Uhr satte 125 Prozent höher bei 1,10 Franken. Die Schweizer Börse gibt derweil gemessen am SPI um 0,22 Prozent nach. Wer Ende 2023 in Meyer Burger in investiert hatte, sitzt aber immer noch auf einem Verlust von 98 Prozent.