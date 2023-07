Die gleichzeitig von Meyer Burger angekündigte Zellproduktion in den USA erachte ZKB-Experte Frei als "sinnvoll". So könne etwa die Logistik vereinfacht werden. Denn Meyer Burger baut derzeit in den USA auch ein Solarmodulwerk auf. Emrah Basic von Helvea Baader spricht gar von einem "sehr positiven" Schritt. Gerade das Darlehen des Departments of Energy (DoE) belege, wie gut die Produkte der Berner seien. Immerhin sei auch Tesla ein DoE-Darlehensnehmer gewesen.