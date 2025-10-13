Das Thuner Unternehmen bestätigte das Vorgehen in einer eigenen Mitteilung. Wie bereits im September bekannt gegeben, so die heutige Mitteilung, bestehe nach Einschätzung des Verwaltungsrats keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe. Für die Muttergesellschaft werde der Abschluss eines Nachlassvertrags angestrebt, ebenso befänden sich praktisch alle Tochtergesellschaften in Nachlass- oder Insolvenzverfahren. Damit sei ausgeschlossen, dass den Aktionären eine Liquidationsdividende ausgerichtet werden könne.