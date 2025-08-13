Meyer Burger hat von der Schweizer Börse SIX eine weitere Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 um einen Monat erhalten. Die neue Deadline ist Ende August 2025. Das Solarunternehmen verhandelt derzeit weiter über eine Restrukturierung sowie Teilverkäufe von Gruppengesellschaften.