An der Börse wird aber erst einmal gefeiert. Um beachtliche 250 Prozent ziehen die Aktien zum Wochenschluss an, nachdem das Unternehmen am Morgen mitgeteilt hatte, sich von seinen Bondhaltern eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von annähernd 40 Millionen US-Dollar gesichert zu haben. «Die erste Tranche über knapp 20 Millionen sollte noch im Laufe des heutigen Tages bei uns eingehen», kündigt CEO und VR-Präsident Franz Richter im Gespräch mit Journalisten an.