An der Börse wurden die guten News erst einmal gefeiert: Die Aktie zog am Freitag um beachtliche 196 Prozent auf 1,45 Franken an. Am Morgen hatte Meyer Burger mitgeteilt, sich von seinen Bondhaltern eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von annähernd 40 Millionen US-Dollar gesichert zu haben.