Analysten bleiben zurückhaltend in ihrer Einschätzung zu den zahlreichen Massnahmen. So komme die geplante Kapitalerhöhung - wenn sie denn von der ausserordentlichen Generalversammlung genehmigt werde - die bestehenden Aktionäre teuer zu stehen, heisst es bei Baader Helvea. Denn sie würde eine Verwässerung von rund 50 Prozent bedeuten. Derzeit gebe es sehr viele Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung, so dass die Aktie nur für spezielle Investoren geeignet sei.