Die Überbrückungsfinanzierung ist in mehrere Tranchen unterteilt, welche bei Erreichen bestimmter Meilensteine abgerufen werden können. Die Fazilität läuft laut Mitteilung spätestens am 17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von 19,7 Millionen Dollar werde voraussichtlich sofort abgerufen.