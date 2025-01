Die aktuell bereits im neuen Werk in Goodyear gefertigten Hochleistungsmodule würden bereits jetzt im Rahmen gemeinsam vereinbarter Projekte fast vollständig an Desri verkauft. Zudem schreite die Inbetriebnahme der zweiten Produktionslinie in Goodyear voran. Der Hochlauf soll noch diese Woche beginnen. Die volle Kapazität von 1,4 Gigawatt soll dann bis Ende des Jahres erreicht werden.