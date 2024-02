Generell steht Meyer Burger vor schwierigen Wochen, denn die Entscheidung über die Zukunft der Modulproduktion in Deutschland soll in der zweiten Februarhälfte fallen. Aktuell stünden die Zeichen auf Schliessung, sagte der Meyer-Burger-Chef am Dienstag in der TV-Sendung «CEO Talk» auf TeleZüri.