Keine Anzeichen für neue Investoren

Die Insolvenzverwalter betonten, es liefen zwar noch Gespräche mit möglichen Interessenten, doch sei völlig offen, ob diese zu einem Ergebnis führen. «Wir sind offen für zusätzliche Angebote von Investoren und bereit, erneut Verhandlungen aufzunehmen», sagte Flöther. Zugleich machte er deutlich, dass es derzeit keine konkreten Anzeichen gebe.