Meyer Burger befindet sich seit längerem im Niedergang. Zuletzt suchte das Unternehmen sein Heil in den USA. Dafür stellte das Unternehmen als einer der letzten grossen verbleibenden Hersteller in Europa die Solarmodulproduktion in Deutschland ein. Einzig die Zellproduktion verlieb in Deutschland, aber wahrscheinlich auch nur, weil sich der Bau einer neuen Fertigung in den USA wegen explodierender Kosten zerschlagen hatte.