Im Juni hatte das Unternehmen Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA gemeldet. Nach dem Beginn der Modulproduktion in Arizona soll der Hochlauf der Zellproduktion in Colorado Springs gegen Ende Jahr starten, hiess es damals. Vor diesem Hintergrund räumen die Analysten in Kommentaren den Halbjahreszahlen per se wenig Relevanz ein.