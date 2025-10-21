Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt nach der Übernahme durch MFE - Media for Europe eine neue Führung. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring mitteilte. Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen, hiess es weiter.