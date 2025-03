Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Grossaktionär MediaForEurope (MFE) hat ein «Übernahmeangebot» für den deutschen Medienkonzern angekündigt. Allerdings will das Unternehmen mit Sitz in Italien nur den gesetzlichen Mindestpreis für die angedienten Papiere bezahlen. Das wäre der volumengewichtete Dreimonatsdurchschnittskurs der ProSiebenSat.1-Aktie. Üblicherweise wird bei Übernahmen ein mehr oder weniger deutlicher Aufschlag auf den Aktienkurs geboten. Allerdings ist der Kurs bereits in den vergangenen Monaten, getrieben von Spekulationen über eine Übernahme durch MFE, deutlich gestiegen.