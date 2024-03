Nach fünftägigem Streik haben die Mitarbeiter der Migros-Tochter Micarna in Ecublens in der Waadt am Mittwoch die Arbeit wieder aufgenommen. Nach der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens durch den Kanton entschieden sie einstimmig, den Streik für die Dauer der Gespräche auszusetzen.

06.03.2024 17:43