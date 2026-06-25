Die Personalie hatte im Februar und März für grosse Aufregung im Bahntower in Berlin gesorgt. Der «Süddeutschen Zeitung» zufolge soll Dohm in der kurzen Zeit im Konzern zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht haben, darunter auch Politiker und Arbeitnehmervertreter. Unter anderem soll sie sich demnach immer wieder mit anderen Führungskräften wegen Kleinigkeiten angelegt haben. Die Bahn betonte offiziell stets, der Konzern und die Finanzvorständin hätten sich einvernehmlich getrennt./nif/DP/nas