Die Bündner Regierung hat Michèle Hess in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank gewählt. Sie tritt diese Aufgabe per 1. April 2026 an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Hess folgt auf Ines Pöschel, welche nach Ablauf ihrer zweiten Amtsperiode per Ende März 2026 aus dem Bankrat ausscheiden wird.