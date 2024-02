FERRAND (awp international) - Der Reifenhersteller Michelin will im laufenden Jahr höhere Löhne durch geringere Kosten für Energie und Transport ausgleichen. In seinem Heimatland Frankreich wird der Continental -Konkurrent die Gehälter um fünf Prozent anheben. Die Auswirkungen durch die Krise am Roten Meer seien bislang nur begrenzt, sagte Finanzchef Yves Chapot in einem Telefoninterview am Montag. «Das hat nichts mit den Störungen zu tun, die wir Ende 2021 und Anfang 2022 erlebt haben.» Weitere Fusionen und Übernahmen liess der Manager offen.

12.02.2024 19:17