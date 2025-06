Micron hat seinen Kurs seit dem Tiefpunkt des S&P 500 im April in etwa verdoppelt und ist in diesem Zeitraum der fünftbeste Performer des Index. Im laufenden Jahr verbesserte sich das Papier um gut 50 Prozent. Die guten Ergebnisse trieben auch die Papiere anderer Unternehmen der Branche am Donnerstag an. So stiegen etwa im deutschen Dax Infineon zuletzt um 1,8 Prozent. Chipindustrie-Ausrüster und -Zulieferer wie Aixtron und Suss Microtech waren ebenfalls gefragt.