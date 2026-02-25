Auf Wunsch separate europäische Rechenzentren

So sollen die Microsoft-Kunden «souveräne Kontrolle» über ihre Daten und Anwendungen haben, sowohl durch Verschlüsselung als auch in privaten Clouds, die von den grossen Rechenzentren des Unternehmens separiert sind. Dies gilt auch für Softwareentwicklung von KI-Anwendungen, die nach Nadellas Worten nunmehr ebenfalls auf lokalen Rechnersystemen möglich sein soll. Dieser «Foundry» genannte Dienst ist bislang nur in einer Cloud zugänglich.